Самую разыскиваемую в мире русскую книгу выставили на аукцион

Что общего у самой редкой русской книги XX века и самой разыскиваемой в мире русской книги? Первую издали тиражом всего в 25 экземпляров, за второй охотятся библиофилы со всего мира. А с 16 по 21 сентября удивительные раритеты может увидеть почти любой желающий на выставке, организованной аукционным домом "12й стул". После этого редкие книги уйдут с молотка и осядут в частных коллекциях.

Что есть табак. Самая разыскиваемая книга 20 века. Фото: Предоставлено Аукционным домом "12й стул"

Среди главных трофеев предстоящего аукциона - самая редкая русская книга XX века - "Что есть табак?" Алексея Ремизова и Константина Сомова. Непризнанный по стечению многих обстоятельств шедевр эротической литературы Ремизов выпустил в 1907 году тиражом всего в 25 экз.

В то время слава о "Табаке" ходила по всему Петербургу, особенно всех интересовали подробности истории, предшествовавшей появлению на свет ремизовских новелл. А именно - демонстрация петербургской интеллигенции на вечере в доме Сомова восковой копии "мужского достоинства" князя Потёмкина-Таврического, которую сделали по приказу Екатерины II. Экземпляр книги, представленный на аукционе, подписан иллюстратором издания Константином Сомовым.

А вот звание "Самая разыскиваемая в мире русская книга" получило подробно описание экспедиции, приведшей к открытию последнего неизвестного континента Земли. 28 января 1820 г. в ходе этой русской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева был открыт континент Антарктида. Шлюпы "Восток" и "Мирный" подошли к ней в районе современного шельфового ледника Беллинсгаузена. Русская антарктическая экспедиция завершилась полным успехом, обойдя всю Антарктику, и продлилась 751 день.

Открытие Антарктиды, сочинение Беллинсгаузена. Фото: Предоставлено Аукционным домом "12й стул"

Самым дорогостоящим лотом стал фотоальбом дочери барона Горация Гинцбурга, одного из крупнейших банкиров дореволюционной России. В альбоме ее отец, братья и сестры, а заканчивается он свадьбой девушки с представителем другой крупнейшей еврейской банкирской династией Сассун, жившей к тому моменту в Англии (их называли Ротшильды Востока). Стартовая цена фотоальбома - 1,5 млн рублей.

Памятный альбом Луизы Сассун. Фото: Предоставлено Аукционным домом "12й стул"

Большой интерес для коллекционеров и библиофилов также представят: книги из архива художников-вхутемасовцев Георгия Ечеистова и Лидии Жолткевич; автографы и письма Наполеона и Александра I; ранний рисунок Михаила Нестерова и неизвестное фото работы Александра Родченко, на котором изображено застолье в его мастерской в компании матери, жены Варвары Степановой и художника Александра Шевченко.