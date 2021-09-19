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19.09.2021 17:19
Рубрика: В мире

В Великобритании 20 сентября начнется ревакцинация от COVID-19

Текст: Ирина Невинная
С 20 сентября бустерные уколы от COVID-19 начнут предлагаться по всей Великобритании. Соответствующие рекомендации выдал Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI), который консультирует министерство здравоохранения и правительство Великобритании по вопросам иммунизации.

В комитете заявили, что третью дозу следует предложить примерно 30 миллионам британцев, сообщает ВВС. Вводиться бустерная вакцина должна не раньше чем через шесть месяцев после того, как человек завершил первую вакцинацию из двух доз. Для ревакцинации рекомендован препарат Pfizer/BioNTech, также могут применяться вакцина AstraZeneca.

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Право на ревакцинацию предоставлено людям старше 50 лет, в том числе пожилым, проживающим в домах престарелых людям вне зависимости от возраста, если у них имеются хронические заболевания, а также медицинским и социальным работникам, работающим непосредственно с людьми. Кроме того, "допривиться" смогут члены семей людей с ослабленным иммунитетом.

"Существует огромная неопределенность в отношении того, что принесет зима. На самом деле даже неясно, что принесет следующий месяц. Специалисты высказывали опасение, что в сентябре может наблюдаться рост числа случаев заболевания COVID, но пока нет никаких признаков того, что это произойдет. Большие скачки уровня инфицирования, вероятно, остались позади, учитывая количество иммунитета, накопленного у населения", - предполагает издание.

Тем не менее решение о ревакцинации принято, в том числе из-за угрозы подъема заболеваемости другими респираторными инфекциями.

Прежде чем разрешать ревакцинацию, в Великобритании провели испытания по использованию бустерных уколов. По их результатам JCVI заключило, что Pfizer неплохо переносится и вызывает хороший иммунный ответ, в том числе против новых вариантов вируса, таких как "дельта", независимо от того, какая вакцина от COVID-19 была введена в первый раз. В рекомендациях уточняется, что если Pfizer по каким-то причинам недоступна, также можно использовать половинную дозу вакцины Moderna.

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"Программа вакцинации против COVID-19 в Великобритании была чрезвычайно успешной в защите людей от госпитализации и смерти, и главная цель бустерной программы - продлить эту защиту и снизить уровень серьезных заболеваний по мере приближения холодных месяцев", - заявил председатель JCVI профессор Вэй Шен Лим.

В мире Европа Великобритания Вакцинация от коронавируса

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