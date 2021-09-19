Жители Новой Москвы пошли на выборы в школы и ДК

Жители Новой Москвы проявили значительный интерес к выборам депутатов Госдумы: многие из них записались на онлайн-голосование. Об этом в своем выступлении в Общественном штабе по наблюдению за выборами рассказал депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

По его словам, многим жителям новых округов гораздо удобнее проголосовать со смартфона дома, чем ехать в общественном транспорте на ближайший пункт голосования. В то же время классические избирательные участки открылись даже в отдаленных населенных пунктах, граничащих с Наро-Фоминским округом Подмосковья и Калужской областью.

"В ТиНАО избирательные участки открылись в школах, дворцах культуры, там, где они еще сохранились - рассказал Валерий Головченко. - В одном из поселений пункт голосования расположен в новом ДК".