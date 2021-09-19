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19.09.2021 21:59
Рубрика: Власть

Зюганов: Избиратель услышал КПРФ, поверил и проголосовал

Текст: Дмитрий Гончарук

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов оптимистично оценивает первые итоги выборов.

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"Избиратель нас услышал, он нам поверил, за нас проголосовал... Наша программа абсолютно конструктивна, абсолютно реальна и крайне необходима стране", - сказал Зюганов на брифинге в штабе КПРФ.

Зюганов считает, что КПРФ добилась успеха, потому что в ее руководстве были четко распределены обязанности. Так, на него самого возложили ответственность за разработку программных документов, на Ивана Мельникова - все, что связано с координацией всех материалов и операцией по выборной кампании. Владимир Кашин занимался научным и кадровым обеспечением, а также всем, что связано с протестным движением. Юрий Афонин возглавил все кадровые институты КПРФ вместе с другими партиями и движениями, сформировал партийный список, в который вошло 570 человек. Дмитрий Новиков обеспечил информационную поддержку.

"Это наши основные козыри, система работала круглые сутки без перерывов начиная с сентября прошлого года. Мы к выборам были готовы изначально", - подчеркнул Зюганов.

По данным Центризбиркома, после обработки 9,08% протоколов КПРФ занимает второе место после "Единой России" с 25,06% голосов.

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