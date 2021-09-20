ЦИК планирует подвести окончательные итоги выборов в Думу 24 сентября

Центризбирком намерен подвести окончательные итоги выборов в Госдуму восьмого созыва в пятницу, следует из выступления главы комиссии Эллы Памфиловой.

Выступая в информационном центре ЦИК в понедельник, она обратилась к коллегам в регионах с призывом не спешить с подведением окончательных итогов голосования.

"Хотелось, чтобы вы на своем уровне, если будут поступать жалобы, конкретные официальные, прежде чем вы не рассмотрите все их, гласно, открыто, в присутствии заявителей, официальные итоги не подводите, мы даем вам время. Не торопитесь. К пятнице, когда мы намечаем официально подведение итогов, у вас более чем достаточно времени сделать то, что вы должны сделать", - сказала Памфилова.

"Это наша репутация, это залог чистоты выборов", - подчеркнула она.