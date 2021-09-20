"Единая Россия" лидирует на думских выборах после обработки 35% протоколов

Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 45,37%. Это следует из данных ЦИК после обработки 35,10% протоколов участковых избирательных комиссий.

У КПРФ - 21,78%, у ЛДПР - 8,29%. У партии "Справедливая Россия" - 7,47%, за ней следуют "Новые люди" с 6,22%. Предварительно, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%, пишет РИА Новости.

Отмечается также, что после обработки 35,10% протоколов кандидаты от "Единой России" лидируют в 188 одномандатных округах. Представители КПРФ - в 17, "Справедливой России - За правду" - в семи, у ЛДПР, "Яблока", "Родины", Гражданской платформы и Партии Роста по одному кандидату-лидеру. Среди самовыдвиженцев лидируют четыре кандидата.

Напомним, что голосование в России продлилось с 17 по 19 сентября. В понедельник президент России Владимир Путин проведет встречу с главой ЦИК Эллой Памфиловой. Они обсудят прошедшие в России выборы в Госдуму и другие избирательные кампании. Итоги будут обсуждаться в онлайн-режиме, сообщал о планах главы государства его пресс-секретарь Дмитрий Песков.