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Рубрика: В мире

AFP: Франция отменила встречу своего главы минобороны с британским коллегой

Министр обороны Франции Флоранс Парли. Фото: AFP/Anne-Christine POUJOULAT Министр обороны Франции Флоранс Парли. Фото: AFP/Anne-Christine POUJOULAT
Министр обороны Франции Флоранс Парли. Фото: AFP/Anne-Christine POUJOULAT

Франция приняла решение отменить встречу своего министра вооруженных сил Флоранс Парли с ее британским коллегой Беном Уоллесом. Об этом агентству France-Presse сообщил источник во французском военном ведомстве.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Встреча глав военных ведомств Франции и Великобритании должна была состояться на следующей неделе. Однако переговоры были отменены из-за спора между странами, вызванного решением Австралии отказаться от закупки французских подлодок в пользу совместного с Вашингтоном и Лондоном проекта, пишет ТАСС.

Напомним, на минувшей неделе Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В его рамках Австралия планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.

В результате Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией. В Париже это решение уже назвали ударом в спину. МИД Франции заявил о решении отозвать для консультаций своих послов из США и Австралии. При этом посла из Лондона Франция отзывать не намерена.

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