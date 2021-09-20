AFP: Франция отменила встречу своего главы минобороны с британским коллегой

Франция приняла решение отменить встречу своего министра вооруженных сил Флоранс Парли с ее британским коллегой Беном Уоллесом. Об этом агентству France-Presse сообщил источник во французском военном ведомстве.

Встреча глав военных ведомств Франции и Великобритании должна была состояться на следующей неделе. Однако переговоры были отменены из-за спора между странами, вызванного решением Австралии отказаться от закупки французских подлодок в пользу совместного с Вашингтоном и Лондоном проекта, пишет ТАСС.

Напомним, на минувшей неделе Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В его рамках Австралия планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.

В результате Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией. В Париже это решение уже назвали ударом в спину. МИД Франции заявил о решении отозвать для консультаций своих послов из США и Австралии. При этом посла из Лондона Франция отзывать не намерена.