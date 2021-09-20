Постановление правительства Ленинградской области от 20 сентября 2021 года № 600 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Новости

В США неизвестный устроил стрельбу в школе: двое ранены 20:42
До 1 466 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 20:25
На фасаде "Ельцин центра" зажгли свечу в память о погибших в Перми 20:07
Юбилейный тяжеловес сошел с конвейера прославленного БЕЛАЗа 20:06
ЦБ: Кредитование населения в августе 2021 года ускорилось 19:50
Вильфанд призвал не пугаться осенних прогнозов погоды 19:25
Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с трагедией в Перми 19:01
Первая нулевая ничья сезона в РПЛ зафиксирована в матче "Урал" - "Локомотив" 18:59
США с ноября станут требовать полной вакцинации от въезжающих 18:46
ЦСКА и "Спартак" объявили составы на дерби 18:46
"Газпром" отправил в Турцию рекордный объем газа 18:45
В Казани появился стихийный мемориал по жертвам трагедии в Перми 18:45
Путин и Алиев подчеркнули важность парламентского сотрудничества 18:25
Путин и Токаев обсудили саммиты в Душанбе 18:23
Воробьев заявил, что выборы в Подмосковье прошли на высоком уровне 17:54
Памфилова: Никогда не было такой сложной кампании 17:40
Мишустин: Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования нефти, газа, угля 17:38
В Болгарии противники прививок от COVID-19 разгромили пункт вакцинации 17:36
Более 3,5 миллиона жителей Подмосковья привились от COVID-19 17:32
Умер актер из "Доктора Кто" Джон Чаллис 17:31
Украинский аналитик считает вероятным новый Евромайдан 17:27
Мишустин: Пострадавшие при стрельбе в Перми получат всю возможную помощь 17:09
Глава МВД наградит полицейских, задержавших стрелявшего в Перми 17:05
Венесуэла получила новую партию второго компонента "Спутник V" 17:03
Мутко: Спрос на ипотеку на ИЖС может вырасти в шесть раз 16:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
20 сентября 2021 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 20 сентября 2021 года № 600 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" изменение, дополнив пунктом 1.39 следующего содержания:

"1.39. Руководителям государственных и муниципальных учреждений, иных организаций, индивидуальным предпринимателям в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей, расположенных на территории Ленинградской области:

запретить посещение, за исключением посещения лиц, находящихся в данных учреждениях, близкими родственниками (родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья, сестры, опекуны, попечители и др.) в количестве одного человека, при условии представления одного из документов, подтверждающих:

прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка), факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев,

отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа до посещения;

предусмотреть проведение встреч преимущественно на открытом воздухе или в отдельном помещении по предварительной записи с использованием посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, осуществлением дезинфекции контактных поверхностей, проветривания и санитарной обработки помещений, в которых осуществляется встреча, после каждой встречи.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией