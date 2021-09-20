Постановление правительства Ленинградской области от 20 сентября 2021 года № 600 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" изменение, дополнив пунктом 1.39 следующего содержания:

"1.39. Руководителям государственных и муниципальных учреждений, иных организаций, индивидуальным предпринимателям в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты с круглосуточным пребыванием людей, расположенных на территории Ленинградской области:

запретить посещение, за исключением посещения лиц, находящихся в данных учреждениях, близкими родственниками (родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, братья, сестры, опекуны, попечители и др.) в количестве одного человека, при условии представления одного из документов, подтверждающих:

прохождение полного курса вакцинации от COVID-19 (сертификат, справка), факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев,

отрицательный результат лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие коронавирусной инфекции (COVID-19), проведенного не позднее чем за 72 часа до посещения;

предусмотреть проведение встреч преимущественно на открытом воздухе или в отдельном помещении по предварительной записи с использованием посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания, осуществлением дезинфекции контактных поверхностей, проветривания и санитарной обработки помещений, в которых осуществляется встреча, после каждой встречи.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







