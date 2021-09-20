МИД РФ: Выход Украины из Минских соглашений - путь в никуда

Выход Киева из Минских соглашений, о чем заявляет украинская сторона приведет лишь к затягиванию и обострению конфликта на Донбассе. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко журналистам в ходе конференции "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия".

"Не хотел бы спекулировать о каких-то различных сценариях, все возможно в этой жизни, в том числе выход Киева из Минских соглашений, но мы считаем, что это путь в никуда и это может привести к обострению конфликта, затягиванию этого конфликта", цитирует РИА Новости слова Руденко.

Конференция была организована Международным дискуссионным клубом "Валдай" и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.