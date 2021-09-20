Миронов: СРЗП станет третьей фракцией в Госдуме

Результаты выборов в Государственную Думу стали позитивными для партии "Справедливая Россия - За правду", считает ее лидер Сергей Миронов.

"Наша партия в четвертый раз подряд становится парламентской, результаты единого дня голосования в этом году для нашей партии позитивные. По общему количеству мандатов с учетом одномандатников мы уверенно в парламенте займем третье место, по количеству мандатов и по количеству депутатов у нас будет третья фракция", - сказал Миронов на пресс-конференции по предварительным результатам выборов.

По данным подсчета 98,02% протоколов на парламентских выборах, "Справедливая Россия - За правду" набирает 7,41% голосов по федеральному округу, лишь немного уступая ЛДПР (7,48%). На первом месте "Единая Россия" с 49,80%, на втором - КПРФ с 19,05%. При этом по одномандатным округам СРЗП предварительно взяла 8 мандатов, а ЛДПР - только один.