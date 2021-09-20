На звание лучшего управдома претендует более сотни кандидатов

Более сотни заявок поступило на конкурс "Супердомоуправ 2021", сообщает пресс-служба НП "ЖКХ-Контроль".

Заявки подали управляющие компании, ТСЖ и Советы многоквартирных домов из 43 регионов.

Большая часть конкурсантов - управляющие организации (54 участника). На второй позиции ТСЖ, на третьей - Советы домов.

Активнее всего участвуют в конкурсе Самарская область (11 конкурсантов), Санкт-Петербург (8 участников), Ярославская, Вологодская области и Башкирия (по 7), Ханты-Мансийский АО (6 конкурсантов).

Подать заявку на участие можно до 1 октября. Заполнить заявку могут как управляющие жильем, председатели советов домов и ТСЖ, так и собственники, которые довольны состоянием своего дома и считают, что их опыт решения проблем с ремонтом или содержанием здания может пригодиться другим жителям многоэтажек. Нужно направить жюри информацию о достижениях компании, управляющей домом, и фотографии. Можно приложить ссылки на публикации об этом в СМИ. Заявки будут проверять на достоверность. Среди условий конкурса - участники должны полностью разместить всю положенную информацию в ГИС ЖКХ, также у них не должно быть незакрытых предписаний госжилнадзора и неоплаченных штрафов.

Жюри будет оценивать креативный подход, тиражируемость практики, охват участников, а также были ли вовлечены добровольцы или привлечены внебюджетные средства.

Аналогичный конкурс уже проводился в 2018 году. Победителями стали 33 организации из разных регионов.