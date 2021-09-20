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20.09.2021,  
09:34
Текст:  Светлана Цыганкова

Новое российское ружье интегрируют с "умными" часами

Фото: Кирилл Каллиников \ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников \ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников \ РИА Новости

Группа компаний "Калашников" интегрирует новейшее тактическое помповое ружье собственной разработки с "умными" часами Apple Watch.

Фото: Калашников / youtube.com
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Об этом на конференции "Оружейная перспектива России" заявила заместитель генерального директора "Калашникова" Ольга Бойцова, сообщает ТАСС. Она добавила, что выводят на рынок новые модели гладкоствольного оружия: помповое ружье тактического исполнения с возможностью интеграции Apple Watch, а также МР-155 Ultima.

Кроме того, "Калашников" выпускает и новые модели травматического оружия - на базе пистолета Лебедева компактного появится травматический пистолет для гражданского рынка. Будет расширена и линейка нарезных карабинов. Один из них - АКВ-521, представляющий гибрид АК и AR-систем. Развивают в концерне и направление оружейного тюнинга.

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