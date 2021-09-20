ОП: Около 14 тысяч фейков о выборах выявлено за дни голосования

Киберволонтеры Общественной палаты (ОП) РФ за три дня голосования выявили примерно 14 тысяч недостоверных сообщений о выборах, сообщил первый зампред координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич. "В последний день голосования, 19 сентября, было зафиксировано около 4 тыс. ложных, вводящих в заблуждение сообщений о выборах депутатов Госдумы, их число в общей сложности за три дня голосования составило порядка 14 тысяч", - сказал Малькевич ТАСС.

По его словам, самым богатым на фейки днем оказалась пятница, когда киберволонтеры выявили 7 тысяч фейков.

Представитель ОП напомнил, что с начала года и до первого дня голосования было выявлено 5 тысяч фейков о выборах, таким образом, их число за весь год превысило 19 тысяч. Такое количество фейков не повлияло на явку избирателей, подчеркнул он.

Самое большое количество фейков распространялось в мессенджере Telegram и сервисе для создания и просмотра коротких видео TikTok. По оценке Малькевича, было "огромное" количество фейков про якобы имевшие место вбросы в Санкт-Петербурге.