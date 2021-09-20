Клады свидетельствуют о зарождении восточнославянской государственности за 200 лет до Руси

Византийские историки называли народ, который жил на территории нынешней Курской области, антами. Знаменитые "древности антов" или днепровские раннесредневековые клады можно увидеть в Доме Российского исторического общества. Здесь открылась выставка "В пространстве археологии: клады древних славян".

Археологам известны 26 раннесредневековых кладов, найденных в Среднем Поднепровье и на правом берегу Дона. Треть из них - с площади несколько десятков кв. км по течению Суджи. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ

Это предметы из девяти кладов VII века, найденные в нижнем течении реки Суджи, на Днепровском Левобережье. Здесь, по словам директора Института археологии Российской академии наук Николая Макарова, зафиксирована аномальная концентрация находок. И это место может рассматриваться сегодня как центр формирования традиций государственности. За 200 лет до образования Руси.

Археологам сегодня известны 26 раннесредневековых кладов, найденных в Среднем Поднепровье и на правом берегу Дона. Треть из них - с площади всего несколько десятков квадратных километров, где Суджа впадает в реку Псел.

- Уникально прежде всего то, что на маленькой территории так много однотипных комплексов, - рассказала "РГ" начальник Судженского археологического отряда Власта Родинкова. - Это позволяет сделать вывод, что люди, которые там жили в VII веке, обладали особым социальным и имущественным статусом. Только в кладе из Суджи-Замостья - больше полутора тысяч предметов.

Археолог обратила внимание на ценнейшую для датировки находку - фрагменты серебряного византийского блюда с клеймом. "Если присмотреться, можно прочесть имя: или Констант II, или Константин IV… Это зацепка, чтобы точно датировать клады: третья четверть VII века. Клеймо поставлено не в константинопольских мастерских, а скорее всего на закавказской территории. В советских терминах - знак ОТК, знак качественного серебра и гарантии на это блюдо, которые дают императорские ремесленные мастерские. Ценность находки, кроме датировки, еще и в том, что она демонстрирует очень далекие связи славян: где Закавказье, Византийская империя и где течение Суджи! Это север лесостепной зоны, Бог знает где, на варварской периферии".

"Этой выставкой мы возвращаем тему ранней истории славянства в общественный дискурс"

Еще одна вещь, от которой трудно оторвать глаз, - зооморфная фибула (металлическая застежка для одежды) из Бондаревского клада. Она разломана на три части, но современные ювелиры ее реконструировали: медведь и две кошки горят золотом. Рядом не такая презентабельная, но аутентичная фибула. "Уникальная вещь, аналогов ей нет, - подчеркивает Власта Родинкова. - Днепровский мастер-ювелир видел где-то такие штуки, выполненные в пермском зверином стиле. Но не очень понимал символику этих образов. Они ему просто понравились, вот он и воспроизвел инокультурный прототип, не понимая значения копируемого".

Изучение истории славянства всегда было в повестке российской археологии, в последние годы славянские древности изучаются очень интенсивно, но из общественного сознания эта часть науки выпущена, считает Николай Макаров. Это произошло по ряду причин.

"Одна из них, в том, что большая часть дочерней территории славянской культуры находится в границах Украины и Белоруссии. Лишь в некоторых регионах России представлены древности, предшествующие эпохе формирования Руси, - пояснил академик. - Славянские древности принято было считать более скромными, чем древности соседей: кочевников, финнов, византийцев. Но сегодня мы увидели, что это не совсем так. Вещи, найденные в течение последних десятилетий, хранятся в музеях Курской области. В первый раз мы имеем такую счастливую возможность видеть их в Москве. Находки замечательные по своей эстетике, которая связана со становлением славянской культуры и идентичности в VII веке нашей эры. Этой выставкой мы возвращаем тему ранней истории славянства в общественное пространство".

К слову, открывая экспозицию, исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский отметил, что археология остается одним из приоритетных направлений работы РИО.