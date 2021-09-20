Путин поблагодарил россиян за активную жизненную позицию на выборах

Владимир Путин поблагодарил граждан России за доверие и активную жизненную позицию на выборах в Госдуму. Президент указал на то, что явка на этих выборах (51,68% ) выше, чем была в 2016 году (47,88% ).

"Это говорит о том, что люди ответственно подходят к формированию высшего представительного органа власти страны, Государственной думы. От ее работы действительно зависит стабильность в стране, процветание России, движение вперед", - отметил глава государства в ходе онлайн-встречи с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

Он выразил надежду на то, что депутаты нового созыва Госдумы сделают все, что от них зависит, чтобы оправдать доверие своих избирателей. "У нас одна общая цель: процветание России и ее граждан", - подчеркнул президент.