Общественный штаб в Москве рассказал о подсчете голосов с "отложенным решением"

Общественный штаб на сайте Общественной палаты Москвы рассказал о том, как проверяют голоса с "отложенным решением".

"В Общественном штабе по наблюдению за выборами подвели промежуточные итоги дистанционного электронного голосования. Голоса электронных избирателей, воспользовавшихся функцией отложенного решения, будут дополнительно пересчитаны, чтобы удостовериться в корректности результатов голосования", - говорится в сообщении.

В частности, отмечено, что данные по тем, кто открыл бюллетень один раз, уже готовы. А вот голоса тех, кто возвращался к бюллетеню и мог менять свое решение, система сейчас проверяет, чтобы учесть именно последний голос.

Дополнительная проверка такого большого объема данных потребует времени, однако она необходима, чтобы еще раз удостовериться в прозрачности подсчета результатов голосования.

Выборы в Госдуму проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. Более двух миллионов человек были включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Явка на онлайн-голосование в столице составила 96,5%.