Социологи объяснили итоги выборов в Москве

Победа "Единой России" на парламентских выборах в Москве закономерно, итоги соответствуют предвыборным исследованиям. Об этом на брифинге в Общественном штабе по наблюдению за выборами рассказала директор исследовательских проектов Института социального маркетинга "ИНСОМАР" Наталья Евсеева.

"Мы проводили исследования электорального настроения с июля, - рассказала Наталья Евсеева. - Было очевидно лидерство "Единой России" и второе место КПРФ. По мере приближения даты голосования росло число определившихся с выбором горожан". Укрепление позиций "ЕР" эксперт связала со стабилизацией ситуации с коронавирусом, отказом от серьезных ограничений, новыми мерами соцподдержки.

Согласно предварительным данным, в Москве на парламентских выборах побеждает "Единая Россия". В большинстве одномандатных округов лидируют кандидаты, представляющие разные политические силы, и самовыдвиженцы, поддержанные мэром столицы Сергеем Собяниным.