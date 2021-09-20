Туляки проголосовали за действующего губернатора Алексея Дюмина

В Тульской области за действующего главу региона Алексея Дюмина проголосовали более 80 процентов избирателей, принимавших участие в голосовании. Предварительные итоги голосования размещены на официальном сайте избиркома.

По предварительным данным, за Алексея Дюмина отдали свои голоса 83,66 процентов избирателей, пришедших на выборы.

На кресло главы региона претендовали четверо кандидатов. Помимо действующего губернатора, выдвигавшегося в порядке самовыдвижения, в бюллетенях стояли имена еще трех кандидатов - представителей партий. Владимир Исаков, выдвигавшийся от КПРФ набрал 9,08 процента, Юрий Моисеев от "Коммунистов России" - 2,72 процента, Владимир Ростовцев от "Партии пенсионеров" - 2,89 процента.

Алексей Дюмин был избран губернатор Тульской области в сентябре 2016 года. Это были первые после 15-летнего перерыва прямые выборы главы региона. Теперь туляки вновь проголосовали за Алексея Дюмина.