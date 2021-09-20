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20.09.2021 17:54
Рубрика: Власть

Воробьев заявил, что выборы в Подмосковье прошли на высоком уровне

Текст: Ирина Рыбникова

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто обеспечивал открытое и честное голосование на прошедших выборах. В регионе они прошли на высоком уровне, люди на избирательных участках работали добросовестно, жители тоже не остались в стороне, заявил он.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства МО
Андрей Воробьев проголосовал на выборах в Подмосковье

Глава региона также добавил, что кандидаты "Единой России" из Подмосковья показали на выборах хорошие результаты. "Нам жители оказали большое, заметное доверие во всех без исключения округах. Вклад Московской области в победу на федеральных выборах весом, мы в лидерах, а лидерство, как известно, наша идеология", - сказал Воробьев, чьи слова приводятся на странице правительства Московской области в Instagram.

Губернатор также пожелал успехов всем избранным депутатам. "Очень хочется, чтобы каждый помнил, откуда он избран, и защищал интересы Подмосковья в разных форматах в Государственной думе", - подчеркнул он.

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