Воробьев заявил, что выборы в Подмосковье прошли на высоком уровне

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто обеспечивал открытое и честное голосование на прошедших выборах. В регионе они прошли на высоком уровне, люди на избирательных участках работали добросовестно, жители тоже не остались в стороне, заявил он.

Глава региона также добавил, что кандидаты "Единой России" из Подмосковья показали на выборах хорошие результаты. "Нам жители оказали большое, заметное доверие во всех без исключения округах. Вклад Московской области в победу на федеральных выборах весом, мы в лидерах, а лидерство, как известно, наша идеология", - сказал Воробьев, чьи слова приводятся на странице правительства Московской области в Instagram.

Губернатор также пожелал успехов всем избранным депутатам. "Очень хочется, чтобы каждый помнил, откуда он избран, и защищал интересы Подмосковья в разных форматах в Государственной думе", - подчеркнул он.