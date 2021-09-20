На Колыме определили лидирующую партию на выборах в Госдуму

На выборах в Государственную Думу в Магаданской области победила партия "Единая Россия". Она набрала 50,08 процента голосов избирателей.

"Кандидат от этой партии Антон Басанский победил с 54,3 процента голосов", - сообщил РИА Новости председатель облизбиркома Николай Жуков, когда были подсчитаны все бюллетени.

На второе место колымчане поставили КПРФ, партия набрала 20,67 процента голосов. Замкнула тройку лидеров ЛДПР с 8,95 процента.

Явка избирателей за три дня составила 43,9 процента. Серьезных нарушений во время выборов замечено не было.