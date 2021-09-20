Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

Новости

В США неизвестный устроил стрельбу в школе: двое ранены 20:42
До 1 466 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 20:25
На фасаде "Ельцин центра" зажгли свечу в память о погибших в Перми 20:07
Юбилейный тяжеловес сошел с конвейера прославленного БЕЛАЗа 20:06
ЦБ: Кредитование населения в августе 2021 года ускорилось 19:50
Вильфанд призвал не пугаться осенних прогнозов погоды 19:25
Лукашенко направил соболезнования Путину в связи с трагедией в Перми 19:01
Первая нулевая ничья сезона в РПЛ зафиксирована в матче "Урал" - "Локомотив" 18:59
США с ноября станут требовать полной вакцинации от въезжающих 18:46
ЦСКА и "Спартак" объявили составы на дерби 18:46
"Газпром" отправил в Турцию рекордный объем газа 18:45
В Казани появился стихийный мемориал по жертвам трагедии в Перми 18:45
Путин и Алиев подчеркнули важность парламентского сотрудничества 18:25
Путин и Токаев обсудили саммиты в Душанбе 18:23
Воробьев заявил, что выборы в Подмосковье прошли на высоком уровне 17:54
Памфилова: Никогда не было такой сложной кампании 17:40
Мишустин: Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования нефти, газа, угля 17:38
В Болгарии противники прививок от COVID-19 разгромили пункт вакцинации 17:36
Более 3,5 миллиона жителей Подмосковья привились от COVID-19 17:32
Умер актер из "Доктора Кто" Джон Чаллис 17:31
Украинский аналитик считает вероятным новый Евромайдан 17:27
Мишустин: Пострадавшие при стрельбе в Перми получат всю возможную помощь 17:09
Глава МВД наградит полицейских, задержавших стрелявшего в Перми 17:05
Венесуэла получила новую партию второго компонента "Спутник V" 17:03
Мутко: Спрос на ипотеку на ИЖС может вырасти в шесть раз 16:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
20.09.2021 19:34
Рубрика: Происшествия

Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

Текст: Евгения Думанская
Из 20 человек, которые были госпитализированы после стрельбы в Перми, девять находятся в тяжелом состоянии, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.
Фото: vk.com/vikiperm
Отец устроившего стрельбу в пермском вузе рассказал о сыне

По его словам, сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. После стабилизации состояния пациентов планируется поднять борты МЧС, перевозка пациентов, возможно, будет организована утром во вторник, сообщает ТАСС.

"Мы продолжаем оценивать состояние каждого пациента, идут обходы. Совместные консилиумы, обсуждения", - сказал Мурашко.

Утром в понедельник в Пермском государственном национальном исследовательском университете студент открыл стрельбу из ружья. Шесть человек погибли, 28 пострадали. Налетчик был ранен при задержании, он находится в больнице. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство Минздрав Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь РГ-Видео РГ-Фото Стрельба в пермском госуниверситете

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Обезвредивших студента с ружьем сотрудников ДПС представят к госнаградам
Памфилова: На выборах меньше нарушений, чем когда бы то ни было
Дзюба и Глушаков вызваны в сборную России
ВС запретил разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных
Как не стать жертвой мошенника на сайте знакомств
Верховный суд России защитил право человека на самооборону