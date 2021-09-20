Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Перми

Из 20 человек, которые были госпитализированы после стрельбы в Перми, девять находятся в тяжелом состоянии, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

По его словам, сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. После стабилизации состояния пациентов планируется поднять борты МЧС, перевозка пациентов, возможно, будет организована утром во вторник, сообщает ТАСС.

"Мы продолжаем оценивать состояние каждого пациента, идут обходы. Совместные консилиумы, обсуждения", - сказал Мурашко.

Утром в понедельник в Пермском государственном национальном исследовательском университете студент открыл стрельбу из ружья. Шесть человек погибли, 28 пострадали. Налетчик был ранен при задержании, он находится в больнице. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.