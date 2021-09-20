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20.09.2021 12:09
Рубрика: Власть

Сенатор: Нужно поднять вопрос об ответственности соцсетей после стрельбы в Перми

Текст: Дмитрий Гончарук

После стрельбы в университете в Перми необходимо поднять вопрос об ответственности социальных сетей, считает сенатор от Пермского края Андрей Климов.

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В результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, которую утром в понедельник открыл один из студентов, погибли восемь человек​​​.

По мнению законодателя, важно разобраться, как получилось, что на территорию кампуса можно было пронести оружие, а также почему соцсети пропустили вызывающие тревогу сообщения в его аккаунте.

"Нужно поднять вопрос и об ответственности соцсетей за размещение подобных сообщений", - сказал Климов РИА Новости.

По его мнению, если бы они их пресекали и вовремя информировали соответствующие службы, то это стало бы хорошим противодействием правонарушениям.

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