Сотрудник компании АККЕРМАНН стал финалистом международного конкурса

В компании АККЕРМАНН работают профессионалы, которые подтверждают свое мастерство победами в конкурсах различного уровня. Бульдозерист Алексей Тупицын стал одним из лидеров Международного чемпионата операторов техники "Четра".

Соревнования проходили 9-10 сентября в Чебоксарах и собрали самых опытных и умелых специалистов со всех регионов России и Казахстана - всего 21 человек.

Участникам предстояло выполнить ряд заданий: забить при помощи отвала стальной "мяч" в ворота, поразить три мишени металлическим штифтом возле заднего рыхлителя, показав свое искусство работы рыхлителем, а также сбить отвалом мяч со столбика.

В этом масштабном мероприятии Алексей вышел в финал, заняв по сумме баллов теоретического и практического этапов почетное второе место. Он был награжден сертификатом номиналом 150 000 рублей на приобретение электронной техники. Кроме того, компании АККЕРМАНН предоставлен дополнительный приз - сертификат на приобретение дополнительного оборудования к технике "Четра" на сумму 600 000 рублей.

Фото: Пресс-служба компании AKKERMANN CEMENT

Пресс-служба компании AKKERMANN CEMENT

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