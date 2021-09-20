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20.09.2021 12:20
Рубрика: Происшествия

В Казани задержали мужчину, открывшего при потасовке стрельбу

Текст: Сергей Кирсанов

В столице Татарстана задержали мужчину, который во время потасовки выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

Фото: скриншот "Моска 24" / youtube
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Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, инцидент произошел накануне вечером во дворе на улице Максимова, 33. Двое мужчин разговаривали на повышенных тонах, а затем один из них достал пистолет и выстрелил в сторону противника.

Случайным свидетелем потасовки стал сотрудник Росгвардии, он бросился к стрелявшему и обезвредил его. Второй участник инцидента сбежал.

Задержанного доставили в отдел полиции. У него был изъят пистолет "Оса", которым он владел на законных основаниях. В момент происшествия мужчина находился в нетрезвом состоянии.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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