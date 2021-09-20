В Казани задержали мужчину, открывшего при потасовке стрельбу

В столице Татарстана задержали мужчину, который во время потасовки выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, инцидент произошел накануне вечером во дворе на улице Максимова, 33. Двое мужчин разговаривали на повышенных тонах, а затем один из них достал пистолет и выстрелил в сторону противника.

Случайным свидетелем потасовки стал сотрудник Росгвардии, он бросился к стрелявшему и обезвредил его. Второй участник инцидента сбежал.

Задержанного доставили в отдел полиции. У него был изъят пистолет "Оса", которым он владел на законных основаниях. В момент происшествия мужчина находился в нетрезвом состоянии.