В Удмуртии огласили предварительные результаты выборов в Госдуму России. Глава ЦИК региона Вениамин Соломенников сообщил, что обработаны 99 процентов бюллетеней и по данным на 11.00 местного времени партия "Единая Россия" набрала 36,6 процентов голосов. У КПРФ 25,29 %, у ЛДПР 9,64 %, за "Справедливую Россию" проголосовало 9,21 %.

Явка составила 47,39 процентов.

По одномандатному Удмуртскому округу лидирует представитель "Единой России" Андрей Исаев (35,61 процент). В Ижевском округе № 34 большинство избирателей выбрали еще одного единоросса Олега Гарина (33,29%) .

По данным ЦИК во время избирательной компании в комиссия поступили 63 жалобы, в 12 случаях они подтвердились. Однако, по словам главы Центризбикома, нарушений, которые могли бы поставить под сомнения результаты голосования, не было.

На муниципальных выборах большинство мандатов тоже достались представителям партии "Единая Россия" - 324 из 639.

В Удмуртии 17, 18, и 19 сентября были открыли 1172 избирательных участка, на которых работали 3678 наблюдателей .