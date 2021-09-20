Володин уверенно лидирует в своем избирательном округе

Спикер Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин с большим отрывом лидирует на выборах нового думского состава. По итогам обработки 91,6% протоколов участковых избирательных комиссий он набирает 72,98% голосов в Саратовском одномандатном округе номер 163. Об этом свидетельствуют данные электронного табло ЦИК.

За Володиным с большим отрывом следуют кандидат от КПРФ Александр Анидалов, третий - Алексей Емельянов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").

В данном округе зарегистрированы девять кандидатов.

В Саратовской области наряду с думскими выборами прошли также муниципальные кампании.