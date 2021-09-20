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20.09.2021 12:34
Рубрика: Происшествия

Житель Удмуртии перевел мошенникам 2 млн рублей на 41 телефонный номер

Текст: Оксана Ильина

Почти 2 миллиона рублей похитили телефонные мошенники у жителя Удмуртии под предлогом защиты его банковского счета от действий аферистов.

Фото: iStock
Мошенники создали новую схему обмана со звонками от имени "Госуслуг"

Как рассказали в пресс-службе МВД по республике, 58-летнему мужчине позвонила неизвестная женщина и, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщила о попытках снять с его счета 250 тысяч рублей. Звонившая убедила собеседника, что лучший способ спасти накопления - перевести их на другие счета по мобильным телефонам работников банка, что житель Глазова и сделал.

На следующий день неизвестная позвонила снова. Рассказав об успешной транзакции, она посоветовала своему клиенту оформить кредит на полтора миллиона для завершения операции по защите банковского счета. Эти деньги пострадавший тоже перевел - платежами по 15 000 рублей на 41 телефонный номер. И только потом понял, что стал жертвой преступников и обратился в полицию. Там завели уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Накануне в Удмуртии мошенники таким же образом пытались обмануть 76-ти летнего пенсионера, на счетах которого лежали три с половиной миллиона рублей. Ему тоже сообщили о попытках незаконного перевода денег. Однако пожилой человек не поверил звонившим и обратился в настоящий банк, где ему сообщили, что с его вкладом все в порядке.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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