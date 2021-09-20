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20.09.2021 11:22

МегаФон запустил мультиподписку "МегаФон Плюс"

МегаФон объединил самые востребованные цифровые продукты в единую мультиподписку "МегаФон Плюс". Впервые в одном предложении появились два крупных игрока из одного сегмента - онлайн-кинотеатры IVI и START, а также крупнейший книжный сервис MyBook и музыкальное приложение СберЗвук. Пользователи получат доступ к четырем сервисам с выгодой более 60%.
Фото: Shutterstock Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

МегаФон на основе анализа больших данных изучил предпочтения абонентов в ключевых категориях - онлайн-видео, музыка и книги. Сервисы, занимающие лидерские позиции в своих сегментах, стали партнерами в "МегаФон Плюс".

Новый продукт включает подписку на крупнейший российский онлайн-кинотеатр IVI, активно растущий видеосервис с собственным оригинальным контентом START, крупнейший в России книжный сервис по подписке MyBook, входящий в группу компаний "ЛитРес", и аудиосервис СберЗвук.

"Мы решили отойти от стандартной модели подписок, когда вокруг успешного продукта собираются менее популярные сервисы в расчете на привлечение аудитории за счет флагмана. Исходя из потребностей абонентов, чьи интересы нам известны досконально, мы собрали в единую подписку бестселлеры, занимающие лидирующие позиции в своих категориях. Для наших партнеров "МегаФон Плюс" - это эффективный канал дистрибуции и выхода на новую аудиторию, для абонентов - возможность пользоваться любимыми сервисами с большим удобством и существенной скидкой", - отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Наличие в подписке сразу нескольких топ-партнеров, одинаково востребованных у абонентов, гарантирует всем участникам привлечение и сохранение постоянной аудитории. Зачастую пик популярности видеосервисов напрямую связан с периодом выхода новинок. Наличие двух ведущих взаимодополняющих друг друга онлайн-кинотеатров в подписке даст возможность клиентам всегда находить новинки и не переключаться на другие видеосервисы.

"МегаФон Плюс" предлагает единую подписку на четыре сервиса за 399 рублей в месяц, что позволит экономить более 60% от общей стоимости всех входящих продуктов. За год экономия каждого пользователя составит более 8 тыс. рублей. Подписка "МегаФон Плюс" доступна абонентам всех операторов связи.

Подключить "МегаФон Плюс" можно на сайте plus.megafon.ru и в личном кабинете.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "МегаФон"

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