СКФУ представил программу развития для участия в программе "Приоритет-2030"

Российские университеты продолжают защиту стратегических программ развития на ближайшие 10 лет. Свои идеи по развитию университетов и их включению в социально-экономическую повестку регионов защищают конкурсанты федеральной программы "Приоритет-2030". Перед комиссией минобрнауки России выступила и команда Северо-Кавказского федерального университета во главе с ректором Дмитрием Беспаловым.

В своем докладе Дмитрий Беспалов отметил, что направления реализации программы развития и логика трансформации обусловлены перечнем первоочередных макрорегиональных задач и сформированным опытом СКФУ. В рамках новой Программы развития университет сосредоточится на пяти стратегических проектах. Они обеспечат вклад как в научно-технологическое развитие Северо-Кавказского федерального округа, так и в развитие социальной сферы.

- С учетом перспектив специализации округа и университетского задела будет реализован ряд инновационных междисциплинарных научно-технологических проектов. В результате мы получим новую линейку продуктов для персонализированного питания и здорового долголетия, экологичные средства защиты растений нового поколения. Будут внедрены роботизированные и цифровые технологии в АПК. В области биомедицины разработаны соединения с высокой противоопухолевой активностью и новые материалы для имплантации, - отметил ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов.

Проекты посвящены вопросам обеспечения гуманитарной безопасности в поликультурном регионе и продвижения русского языка за рубежом, обеспечения кадрового и научно-технологического потенциала социально-экономического развития СКФО, туризма и устойчивого развития территории, повышения качества подготовки педагогических кадров, а также формирования предпринимательской культуры и компетенций.

Ключевыми принципами организационных изменений станут коллаборация с лидерами и концентрация на приоритетах, а также поддержка междисциплинарности и развитие человеческого капитала. Для реализации направлений программы развития университетом инициировано создание консорциумов. Состав участников консорциумов позволит решать задачи как по созданию актуальных интеллектуальных продуктов на опережение, так и по распространению на территории макрорегиона лучших практик и решений.

Программа развития поддержана аппаратом полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и губернатором Ставропольского края.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом