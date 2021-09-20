В Мурманской области двое контрактников угнали дорожный каток

Курьезный угон совершили два контрактника одной из войсковых частей в Мурманской области. Они уехали на дорожном вибрационном катке, предназначенном для ремонта дорог, сообщили в пресс-службе Североморского гарнизонного военного суда.

По версии следствия, молодые люди воспользовались тем, что в замке зажигания техники торчал ключ. Благодаря этому контрактники завели двигатель и проехали на катке некоторое расстояние по улице, управляя им поочередно.

Свою вину угонщики признали и в содеянном раскаялись. Каждому из них Североморский гарнизонный военный суд назначил штраф в 30 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.