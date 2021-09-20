Бастрыкин взял на контроль расследование дел в Батайске и Татарстане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал несколько указаний своим подчиненным по последним расследованиям о хулиганстве и отсутствии сельской дороги.

Так, глава СК велел руководителю следственного управления по Ростовской области доложить ему о том, как продвигается расследование уголовного дела против местного жителя, которого подозревают в хулиганстве. Инцидент произошел 8 сентября в Батайске. Выпивший 55-летний мужчина на остановке общественного транспорта рядом со школой выражался грубой нецензурной бранью и демонстрировал гражданам, в том числе детям, кухонный нож. СК по Ростовской области возбудил уголовное дело. Ход его расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Другой подчиненный председателя СК России руководитель следственного управления по Республике Татарстан должен доложить о работе по делу против чиновников Тукаевского района. Дело завели по факту отсутствия дороги до поселков Подсолнухи и Азьмушкино. Кроме того, руководитель управления обязан доложить Бастрыкину о принятых следствием мерах по восстановлению нарушенных прав граждан. Ход исполнения поручения контролируется в центральном аппарате СК.