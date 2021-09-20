Ректор РАНХиГС Владимир Мау: Наша задача - помогать умным быть успешными

Три четверти студентов испытывали стресс во время дистанционного обучения, но при этом почти половина за время пандемии к дистанту адаптировалась. Такие данные получили эксперты ведущих вузов России в исследовании, которое проводилось по заказу Минобрнауки. Как сделать образование в вузе удобным? Зачем получать сразу две специальности? Почему не стоит выбирать просто "перспективные" профессии? На вопросы "Российской газеты" отвечает ректор РАНХиГС при президенте РФ Владимир Мау.

Владимир Мау: Дистант - не форма обучения, а технология, которая, войдя в нашу повседневную жизнь, уже не уйдет с завершением пандемии. Фото: Константин Завражин/РГ

Владимир Александрович, как вылечить студентов от стресса, которым "наградили" пандемия и дистант?

Владимир Мау: Дистант и реакция на него - история очень сложная. От чего стресс? От того, что нет личного общения, есть продолжается пандемия и есть риск заразиться? Или что у всех разные условия и далеко не всегда есть возможность заниматься онлайн? Каждый из этих критериев важен. Но в первую очередь нужно говорить о цифровой инфраструктуре, причем не только в вузе, но и в семьях. Речь здесь не только о доступности широкополосного интернета - это как раз самая простая задача. Но у нас множество семей, где на всех - один компьютер, а детей - несколько. И всем нужно учиться.

Выход? Нужны пространства, где можно спокойно и безопасно заниматься. Возможно, пора вернуться к чему-то вроде интернет-кафе, котороые в свое врем были популярны. Отсутствие возможностей и условий для нормальных занятий в удаленном формате может стать основным источником стресса.

Кстати, опросы студентов и преподавателей показывают: за полтора года пандемии адаптация к дистанту все же случилась. Многие поняли, что "удаленка" может быть удобной. И это, кстати, никак не отменяет социализации, просто меняет ее форму.

Вузы подводят итоги приемной кампании. Как меняются интересы и акценты у абитуриентов?

Владимир Мау: На протяжении примерно 10 лет мы наблюдаем существенное увеличение спроса на более дорогие и более сложные программы. Например, такие, где изучаются два иностранных языка или преподавание идет полностью на иностранном языке. Есть программы, где выдаются два диплома, такие, как, например, наши совместные программы с МФТИ или в рамках Российско-французского университета. Студенты все больше относятся к образованию как к инвестиции, которая должна дать отдачу.

Нельзя поступать просто на "перспективные специальности". То, что считается перспективным сейчас, через 5-6 лет таким уже не будет

В РАНХиГС из года в год растет средний балл ЕГЭ. В этом году средний балл поступивших на бюджет - 94,34. Самый высокий конкурс - на юридические и экономические направления, менеджмент, на программы государственного и муниципального управления.

Все хотят быть начальниками?

Владимир Мау: Нет. На этих программах готовят не начальников, а специалистов в области управления. Это , прежде всего, про очень непростую сферу взаимодействия с, людьми, способность двигаться вперед, быть лидером.

А есть программы, где все места закрыли олимпиадники?

Владимир Мау: Да, их в этом году больше десяти. Правовое обеспечение национальной безопасности, госуправление и правовое регулирование (со знание двух языков), деловая журналистика, политическая журналистика, медиажурналистика, политика и бизнес в странах Востока, лидерство и управление в глобальном мире и другие. Почти все программы - междисциплинарные, при этом треть преподается по модели Liberal arts.

Что это такое? Явно не про "искусство и свободу".

Владимир Мау: Это многопрофильный бакалавриат, где можно в рамках одного направления получить две специализации. Мы хотим сделать так, чтобы все программы академии развивались именно по этому пути.

Почему это важно? Особенность современного мира в том, что технологии быстро меняются и меняется спрос на специальности. Если студент учится шесть лет, то на момент его поступления в вуз самой перспективной специальности еще не существует. Сегодня невозможно поступать на "перспективные" специальности, потому что к окончанию вуза они будут совершенно другими.

Как быть? Задача вуза - научить человека адаптироваться к вызовам времени, помочь найти свое направление. Я часто говорю: формальная миссия нашей Академии - помогать умным быть успешными. А успешность в современном мире связана со способностью быть гибкими и адаптивными.

Те самые модные нынче soft skills - мягкие навыки?

Владимир Мау: "Софт скиллс" важны, если у вас есть "хард скиллс". Умение продавать себя важно, если есть, что продавать. Наша задача - дать набор фундаментальных знаний, которые не устаревают. Таблица Менделеева, таблица умножения, иностранные языки точно не устареют. Подчеркну: важнейшая задача каждого университета сейчас - сделать так, чтобы выпускники были способны чувствовать вызовы времени и отвевчать на них, постоянно учиться и переучиваться. И студенты, кстати, уже понимают это. На многопрофильные бакалавриаты огромный конкурс - десятки человек на место. А вот родителям понять важность такого подхода пока сложно. Они все время спрашивают: какая будет специальность? И очень удивляются ответу, что их будет несколько.

На что делать акцент, когда учишься в многопрофильном бакалавриате?

Владимир Мау: Акцент всегда один - напряженная учеба и работа. Обучение - не развлечение. Я часто говорю студентам: если вам легко, значит, вы где-то недорабатываете. Учиться должно быть трудно и интересно, тогда это дает результат.

200 тысяч человек каждый год обучается по программам РАНХиГС

Залог успеха - трудолюбие плюс склонность к определенным направлениям деятельности. Важно выбирать то, что вам интересно - и прикладывать к этому большой труд. Если вы выбираете суперперспективную специальность, но вас от нее воротит, то и в будущем ничего не получится. Если вас привлекают "старомодные" античные языки или античная история и вы этим живете, горите, то и в жизни, и в работе будете успешным.

Обращусь к родителям: не надо навязывать детям то, от чего их, грубо говоря, тошнит. Ориентируйтесь на их интересы и склонности. Все мы делаем выбор, а гарантий на будущее, в любом случае, не даст никто. Добавлю: очень важно развивать трудолюбие. На мой взгляд, это важнее таланта.

Чем сегодня привлекать абитуриентов? У поколения "рожденных с гаджетами" очень амбициозные запросы.

Владимир Мау: Про современную молодежь часто говорят: они не способны долго удерживать внимание, у них "клиповое мышление". Но мне кажется, что те лучшие, кто приходит к нам и в другие в вузы с высоким средним баллом ЕГЭ, как раз способны учиться. И мы всегда должны ориентироваться на запросы и интересы наших студентов. Но это не значит, что мы должны под них подстраиваться. К нам идут самые разные студенты с высокими баллами ЕГЭ. И мы должны обеспечить высокое качество образования. Ведь по сути, они приходят к нам не за дипломом, а за знаниями и за будущей успешностью.

Мы активно внедряем современные технологии, но они решают не все. Главный критерий - повышение эффективности обучения. Хотя, конечно, современные технологии, включая дополненную реальность, компьютерные симуляторы, тренажеры - очень важны, и это не дань моде, а то, без чего современное образование уже не может обойтись.

Ведь и дистант - не форма обучения, а технология, которая, войдя в нашу повседневную жизнь, уже не уйдет с завершением пандемии. Опыт показал: есть сферы и направления, где дистант весьма эффективен. Но есть программы, где важнейшим компонентом становится общение в группах. Тогда дистант будет играть гораздо меньшую роль.

Вы сказали о тренажерах, дополненной реальности. Как работает виртуальная лаборатория для будущих управленцев и госслужащих?

Владимир Мау: Уже более 15 лет Академия организует российскую часть Global management challenge - международного конкурса управленцев, в котором участвует около сорока стран. Там используются бизнес-симуляторы, которые моделируют работу предприятия. Например, команда должна разработать план развития компании на пять лет вперед. За последние годы у нас появились также симуляторы по управлению регионом, муниципалитетом, сетью учреждений образования и пр.

То есть студент может попробовать себя в роли гендиректора завода или губернатора?

Владимир Мау: Да, именно так. Обычно задания выполняют команды из пяти человек - на конкурсе это, как правило, студенты старших курсов бакалавриата или магистратуры, либо взрослые слушатели. В компьютерной модели команда управляет предприятием или регионом, принимает административные и стратегические решения, связанные с управлением кадрами, финансами, инвестициями - и все это в виртуальной реальности.

Большая часть программ в РАНХиГС - для профессионалов, которые приходят на переподготовку и повышение квалификации. Как учите взрослых?

Владимир Мау: Действительно, большинство наших студентов - взрослые на разных этапах карьеры. Это принципиальное отличие Академии от всех остальных вузов нашей страны и даже мира. Обычно университет - это, в первую очередь, высшее образование, и уже потом программы переподготовки. Мы для тех, кто приходит к образованию осмысленно. Не потому, что "родители сказали", или нужно получить диплом, чтобы устроиться на работу. А потому что есть готовность инвестировать в свое развитие, в карьеру. К нам приходят за новым знанием и новым опытом. Чем более "продвинутая" программа , тем большую роль в обучении играют коммуникация в группе и индивидуальный подход.

Если на первых двух курсах бакалавриата нужно сформировать общий бэкграунд, то чем дальше, тем более индивидуальной будет образовательная траектория. При этом мы будем переходить от простых курсов по выбору к более глубокой стратегии с использованием технологий искусственного интеллекта, учета личных достижений студента, его карьерного опыта.

Персонализация образования - важнейший вызов, ключевая задача на следующие 10-15 лет. Причем не только для университетов, но и для школ.

Ключевой вопрос

Владимир Александрович, в этом году Академия отмечает столетний юбилей. Как вуз изменился за век?

Владимир Мау: Исторически Президентская академия ведет свой отсчет от Института красной профессуры, который был создан в 1921 году. С тех пор много раз менялись названия и формы, появлялись новые институты, которые в 2010 году объединили в Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Но главным всегда оставалось общее правило: образование для професиионалов на разных этапах карьеры.

Когда в вузе появились обычные студенты - выпускники школ?

Владимир Мау: Программы первого высшего образования появились у нас только в 1992 году. И это самое существенное изменение за последние 30 лет. Важно, что свойственное взрослым людям понимание образования как инвестиции, а не как услуги, постепенно распространяется и среди наших студентов бакалавриата и магистратуры. Каждый год на наших программах обучается более 200 тысяч человек.