СК проверит все нарушения на выборах

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в понедельник распорядился, чтобы руководители следственных подразделений СК тщательно проверили все переданные из МВД России сообщения о нарушениях на выборах.

Эта работа, как объяснили корреспонденту "РГ" в ведомстве, будет выглядеть следующим образом: следователям надо будет оперативно организовать проверочные мероприятия "для последующего принятия процессуальных решений согласно действующему законодательству".

В некоторых региональных следственных управлениях уже идут такие доследственные проверки.

- Главой ведомства работа в этом направлении поставлена на контроль в центральном аппарате, - уточнили в СК.

Напомним, по поручению Александра Бастрыкина подразделением ГСУ Следственного комитета, специализирующемся на расследовании преступлений в сфере высоких технологий, также проводится доследственная проверка по сообщениям о кибератаках из-за рубежа на ресурсы федеральной платформы дистанционного электронного голосования.

- Стоит отметить, что по мере развития информационных технологий, к сожалению, возросли и возможности противоправных элементов к посягательству на основополагающие права граждан, и в частности из-за рубежа. Факты, имевшие место в дни Всероссийского голосования, свидетельствуют о спланированных действиях в информационном поле. С одной стороны, это попытка помешать гражданам реализовать свои конституционные права, с другой - дискредитация органов государственной власти. Следственный комитет во взаимодействии с другими правоохранительными органами примет все возможные меры для установления источников таких действий и даст правовую оценку всем подобным фактам, - сказали в ведомстве.