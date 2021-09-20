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Умер актер из "Доктора Кто" Джон Чаллис

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    20.09.2021, 17:31
Текст:   Олег Усков

19 сентября на почтенном 80-м году жизни скончался британский актер театра, кино и ТВ Джон Чаллис, прославленный, по большей части, своими многочисленными приметными работами для малого экрана. Например, Чейза Скорби, злодея, взявшего в полон Четвёртого Доктора Кто (1976 год).

Как передает BBC, ссылаясь на родных артиста, Чаллис мирно отошел во сне после продолжительной борьбы с раком.

Чаллис родился в Бристоле 16 августа 1942-го. Перед тем, как найти себя в актерстве, трудился стажером в агентстве по продаже недвижимости и курьером по доставке продуктов. Работал в передвижном детском театре, откуда плавно переместился в Королевскую шекспировскую труппу. При этом не имея должного образования. Что не помешало, как выяснится.

В кино дебютировал в 60-х. На счету - порядка сотни работ: "Перекрестки", "Летучий отряд Скотланд-Ярда", "Легенда о Робин Гуде" (сериал 1975-го), "Новые мстители", "Улица коронации" (естественно), "Чисто английское убийство", культовые "Всё включено" и "Дуракам везёт". Причем его персонаж в "Дураках", Бойси, был настолько популярен, что после завершения шоу получил свой спин-офф "Зеленая, зеленая трава".

Несколько раз был женат. В том числе на актрисах Джин Челлис, с которой неоднократно вместе снимался, Дебби Арнольд, с которой неоднократно вместе снимался, Сабине Франклин. Эти браки актера длились год-два.

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