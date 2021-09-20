В ГРЧЦ раскрыли детали новой системы мониторинга Сети

Новая система мониторинга запрещенной информации в Сети позволит эффективно и оперативно выявлять противоправные материалы. Об этом сообщили в Главном радиочастотном центре (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору).

"При этом "Окулус" не будет вмешиваться в работу провайдеров, социальных сетей или переписку отдельных пользователей. Иначе говоря, поисковый робот не будет предварительно модерировать или фильтровать публикуемый трафик, а лишь просигнализирует эксперту, что в уже размещенной публикации могут содержаться нарушающие законодательство материалы, - заявил начальник отдела анализа и прогнозирования Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов.

Ранее на сайте госзакупок было размещено техническое задание для создания системы поиска запрещенной информации. В документах отмечается, что сейчас нарушения в изображениях и видеоматериалах выявляются в ручном режиме, новая программа будет выявлять признаки нарушений законодательства по 55 видам запрещенного контента. Система должна заработать в 2022 году, ее условно назвали АС ОКУЛУС.