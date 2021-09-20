Венесуэла получила новую партию второго компонента "Спутник V"

В Венесуэлу доставлено 200 тысяч доз второго компонента вакцины от COVID-19 "Спутник V", пишет "Интерфакс" со ссылкой на РФПИ.

Как отметили в Российском фонде прямых инвестиций, партия препарата прибыла в страну в понедельник, 20 сентября.

Венесуэла зарегистрировала российскую вакцину в январе и вскоре получила первую партию. Власти сообщали, что граждане смогут поставить прививки бесплатно.

Сейчас "Спутник V" зарегистрирован уже в 70 государствах с общим населением свыше четырех миллиардов человек.

Кстати, ранее в Минпромторге рассказали, что до конца года в России будет производиться 45 миллионов доз вакцин от коронавируса в месяц. Сейчас в стране зарегистрированы пять препаратов.