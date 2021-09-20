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20.09.2021 14:51
Рубрика: Власть

Жириновский снова возглавит фракцию ЛДПР в Госдуме

Текст: Дмитрий Гончарук

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что возглавит фракцию партии в Госдуме восьмого созыва.

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"А как вы думаете, кто ? Кто восемь раз привел партию сюда? Мы же не можем поручить это человеку, который ни разу этого не делал", - сказал Жириновский журналистам.

По словам политика, в ЛДПР хотели бы сохранить руководство в комитетах нижней палаты. "Сейчас мы не можем ничего решать, соберется высший совет, руководство Думы... Мы бы хотели оставить все 5 комитетов", - добавил Жириновский. В седьмом созыве депутаты от фракции ЛДПР возглавляют комитеты по международным делам, по труду, социальной политике и делам ветеранов, по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.

Из данных ЦИК после обработки более 99% протоколов участковых избирательных комиссий следует, что ЛДПР с 7,49% - на третьем месте после "Единой России" и КПРФ. Также партия может получить одно место в Госдуме по одномандатному округу.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии ЛДПР Законодательная власть Госдума Единый день голосования-2021

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