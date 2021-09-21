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21 сентября 2021 г.

Указ главы Республики Бурятия от 21 сентября 2021 года № 279 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 02.08.2021 № 231, от 04.08.2021 № 236, от 11.08.2021 № 237, от 13.08.2021 № 239, от 18.08.2021 № 240, от 26.08.2021 № 254, от 03.09.2021 № 261, от 06.09.2021 № 262, от 14.09.2021 № 270, от 16.09.2021 № 273):

1.1. Абзацы первый, второй пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5. Приостановить с 27 июня 2021 года по 30 сентября 2021 года включительно проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, за исключением случаев, установленных настоящим указом.

Возобновить с 21 сентября 2021 года включительно работу детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон при условии:

- присутствия не более 50 % посетителей от максимальной вместимости, но не более 1 человека на 4 квадратных метра от общей площади детского развлекательного центра, детской игровой комнаты или детской игровой зоны;

- обеспечения соблюдения посетителями социального дистанцирования не менее 1,5 м, а также в процессе эксплуатации аттракционов (при технической возможности), регулирования потоков граждан;

- наличия у персонала документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сертификат о вакцинации установленного образца), либо медицинского документа (справки) о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

- обеспечения использования сотрудниками и посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания и обработки рук для посетителей;

- проведения дезинфекции территории, помещений;

- проведения термометрии у посетителей и сотрудников;

- соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов



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