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21.09.2021 14:48
Рубрика: Культура

CrossroadZ записали Антологию русского рока с БГ, Сукачевым и другими

Текст: Александр Алексеев
Хорошей и мудрой, спокойной музыки всегда не хватает. Особенно в непростые времена пандемии, когда меняются мода, имена кумиров, мемы и хейтеры. И только мужественный гитарный блюз почти всегда, неизменно дарит покой, драйв, желание неспешно оглядеться по сторонам и с легкой иронией улыбнуться себе и настырным напастям.

Долговязого, длинноволосого, худощавого и почти всегда неторопливого и приветливого - такого, каким может быть, наверное, только уверенный в себе человек, всю жизнь занимающийся любимым делом, - гитариста и певца Сергея Воронова из CrossroadZ всегда узнают на улицах. А уж его хиты - (Walking In a) Diamond Rain, то есть "Бриллиантовый дождь", да еще "Сколько можно терпеть" - слышали все, от Якутии до Нью-Йорка и Лондона. Ведь Воронов - редкий российский музыкант, с которым играли и Гэри Мур, и Марк Форд, и гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс, в благодарность подаривший ему свою гитару…

Фото: Пресс-служба издательства "Бомбора"
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Вот и на недавнем международном фестивале "Русский Вудсток" CrossroadZ были хэдлайнерами. А после концерта Сергей Воронов рассказал обозревателю "РГ" о следующей премьере - Трибьюте русскому року, который он записал с Чижом, Борисом Гребенщиковым, Алексеем Романовым, Гариком Сукачевым и другими кумирами отечественной музыки.

CrossroadZ играет блюз, который мог быть написан и в 60-е, и вчера. Эта, наверное, самая мудрая и несуетная на свете музыка и вам тоже помогает лучше разбираться в жизни и самом себе?

Сергей Воронов: Мы играем и блюз, и блюз-рок, и баллады, и фолк-рок, если хотите. А сочиняя, я могу внутренне оказаться в 70-х или 90-х - это неважно. Актуальность не то, что меня интересует: во многих песнях есть истории про меня или мой взгляд на мир. Любой настоящий художник в блюзе, как и в любом искусстве вообще, пропускает через себя все эти темы - жизнь, смерть, любовь… Главное - стараться не пользоваться при этом клише и стереотипами. При этом нельзя сказать, что этот стиль был моим осознанным выбором. Просто мои музыкальные пристрастия привели меня к блюзу естественным образом.

Связано ли это было с тем, что блюз - это универсальная, понятная всем народам (в отличие, например, от рэпа и реггей) музыка? Вот и у вас большая часть репертуара на английском, а CrossroadZ много раз звали выступить в США и Англии?!

Сергей Воронов: Пока у реггей и рэпа поклонников в нашей стране все-таки больше, чем у блюза. Но эта музыка не резонирует со струнами русской души! При адекватной медиа-раскрутке блюз мог бы захватить и большее количество сердец у нас в стране… Но пока такого, увы, не происходит.

У вас немало друзей-блюзменов на Западе, как они оценивают нашу музыку разных жанров, в том числе рок и эстраду?! Какими-то исполнителями восхищаются, кого-то высмеивают?

Сергей Воронов: Я знаю немало музыкантов из других стран, не только блюзменов. Как правило, они мало знают о русской музыке, чтобы кого-то выделять или высмеивать. К тому же многие успешные артисты больше думают о себе и своей музыке, нежели чем о ком-то другом.

Кстати, так хорошо английский вы выучили благодаря року и гастролям?

Сергей Воронов: Блюз и рок, безусловно, помогли. Но я успел еще и Институт иностранных языков закончить (улыбается).

В прошлом году CrossroadZ исполнилось 30 лет. Не обидно теперь, что за эти годы вы выпускали в среднем лишь по одному альбому в восемь лет?

Фото: Сергей Куксин
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Сергей Воронов: Юбилей мы отметили в марте - в прошлом году это не удалось из-за пандемии. Выпустили новый сингл, а теперь материала набралось уже почти на целый альбом. А про малое количество дисков? Корить себя бессмысленно. Я такой, какой есть. И живу - как бы сказать точнее - интуитивно, не пытаясь найти причины своим действиям. Ну а неспешность связана с тем, что я долго пишу тексты. Работает строгий саморедактор (улыбается).

К тому же всегда стараюсь следовать своему кредо: "Делай то, что любишь, и делай это хорошо!" Весь этот год, например, занимался в студии Трибьютом русскому року - записывал в своих аранжировках песни БГ, Алексея Романова, Гарика Сукачева, Чижа и других. Причем авторы тоже спели в своих треках вместе со мной.

Теперь вы женились и счастливы. Ваша молодая жена - фанатка CrossroadZ. Писать новые песни стало легче или наоборот?

Сергей Воронов: Я бы не сказал, что Ника - фанат именно нашей группы. Она слушает много разной музыки. На скорость написания материала ее появление, конечно, не повлияло, но на новые песни она меня, как видите, вдохновляет точно.

Культура Музыка Рок Музыка с Александром Алексеевым

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