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Дэниел Крэйг выступил против того, чтобы Джеймс Бонд стал женщиной

Новости
    21.09.2021, 22:30
Текст:   Богдан Бобров

Британский актер Дэниел Крэйг в последний раз появится в образе Джеймса Бонда в фильме "Не время умирать", премьера которого откладывалась из-за пандемии несчетное количество раз.

Фото: kinopoisk.ru
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В преддверии выхода ленты артист поразмышлял в интервью Radio Times о том, кто после него будет носить смокинг знаменитого шпиона.

Слухи о возможных преемниках курсируют в интернете уже очень давно, и все чаще среди потенциальных кандидатов называются кто угодно, кроме белых мужчин.

Крэйг мягко выступил против "феминизации" культового персонажа: "Зачем актрисам играть Бонда, когда должны быть такие же хорошие роли, как и эта, но только для женщины?"

Фото: kinopoisk.ru
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При этом он прогрессивно отметил, что в современном кинематографе нужно больше инклюзивности. По его словам, есть ощутимая нехватка ролей масштаба Бонда для женщин и чернокожих.

Картина "Не время умирать" - если снова не отложат - стартует в прокате уже на следующей неделе.

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