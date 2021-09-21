Клиент убил сотрудника АЗС в Германии из-за скандала с маской

49-летний немец, чье имя не разглашается в интересах следствия, был арестован в связи с убийством служащего автозаправочной станции в западном городе Идар-Оберштайн. Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства.

Мужчина сказал на допросе, что был крайне разгневан после того, как ему отказали в продаже пива из-за того, что он не носил маску. Он также заявил, что отвергает ограничительные меры против пандемии коронавируса, говорится в заявлении полиции Трира. По данным следствия, подозреваемый покинул заправочную станцию после спора, но через полчаса вернулся в маске и выстрелил 20-летнему служащему в голову из пистолета, сообщает cbsnews.com. Он добровольно явился в полицию спустя сутки.

Требование носить маски в магазинах - одна из мер, принимаемых в Германии, чтобы остановить распространение вируса. Власти не уточнили, был ли подозреваемый в убийстве на заправке связан с движением, которое стало объектом пристального внимания со стороны служб безопасности Германии после серии крупных антиправительственных протестов, некоторые из которых переросли в насилие. Но предупредили о радикализации людей, которые выступают против ограничений.