Лавров 22 сентября примет участие во встрече "пятерки" в рамках ГА ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 сентября примет участие в традиционной встрече "пятерки" стран членов Совета безопасности ООН. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Текст заявления опубликован на официальной странице МИД России.

"21-27 сентября в Нью-Йорке состоится неделя высокого уровня 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая без преувеличения является центральным международно-политическим событием года. Она соберет глав государств, правительств и министров иностранных дел для обсуждения актуальных вопросов мирового развития", - отметила Мария Захарова.

Она сообщила, что Сергей Лавров в качестве главы российской делегации выступит в зале Генеральной ассамблеи 25 сентября. У него также запланирован целый ряд двусторонних переговоров с зарубежными партнерами, он примет участие в ряде многосторонних мероприятий "на полях" Генассамблеи.

"22 сентября [Сергей] Лавров примет участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств "пятерки" постоянных членов СБ ООН и Генерального секретаря всемирной Организации [Антонио] Гутерреша", - отметила Мария Захарова.

На следующий день у главы российского внешнеполитического ведомства запланирован рабочий ланч с министрами иностранных дел государств-членов Центральноамериканской интеграционной системы. Также на 23 сентября намечена встреча с представителями американских еврейских неправительственных организаций.

"Наконец, 24 сентября [Сергей] Лавров примет участие в министерской встрече "Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива", - заявила официальный представитель МИД РФ.