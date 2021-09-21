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21.09.2021 19:35
Рубрика: Общество

Художники для Louis Vuitton

Российская газета - Спецвыпуск № 216(8567)
Третий год подряд Louis Vuitton приглашает художников для создания арт-объектов из сумки Capucines.
Одна из Capucines, Louis Vuitton. Одна из Capucines, Louis Vuitton.
Одна из Capucines, Louis Vuitton.

Эта лаконичная модель, подходящая и для плоскостных, и для рельефных изображений, названа в честь парижской улицы Neuves-des-Capucines, где в 1854 году открылся первый магазин бренда. Нынешней осенью в лимитированной серии - шесть ярких дизайнов.

Например, черно-белая трафаретная печать отражает любовь немецкого художника к виниловым пластинкам, синяя версия воссоздает мазки кисти на картине боливийской художницы, а китайский мастер с помощью множества сложных техник вышивки переносит на сумку автопортрет Ван Гога.

Дизайн капсульной коллекции Louis Vuitton построен на известном узоре
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