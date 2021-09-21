Третий год подряд Louis Vuitton приглашает художников для создания арт-объектов из сумки Capucines.

Эта лаконичная модель, подходящая и для плоскостных, и для рельефных изображений, названа в честь парижской улицы Neuves-des-Capucines, где в 1854 году открылся первый магазин бренда. Нынешней осенью в лимитированной серии - шесть ярких дизайнов.

Например, черно-белая трафаретная печать отражает любовь немецкого художника к виниловым пластинкам, синяя версия воссоздает мазки кисти на картине боливийской художницы, а китайский мастер с помощью множества сложных техник вышивки переносит на сумку автопортрет Ван Гога.