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21.09.2021 14:40
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития повысило прогноз роста ВВП до 4%

Текст: Елена Березина
Прогноз роста ВВП повышен с 3,8% до 4,2%. Об этом говорится в среднесрочном прогнозе социально-экономического развития до 2024 года, представленном Минэкономразвития. Предыдущий прогноз был представлен в июле. Прогноз по росту ВВП в 2022-2024 гг. министерство практически не изменило, лишь понизило его с 3,2% до 3% в 2022 году.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Экономика РФ восстановилась быстрее, чем мы планировали, изначально мы ожидали восстановления в третьем квартале, по факту можем говорить, что уже в конце второго квартала экономика восстановилась, показатели ВВП превысили допандемийный уровень", - рассказал представитель Минэкономразвития. На уровень показателей четвертого квартала 2019 года удалось выйти уже в июле.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
В Минэкономразвития оценили уровень инфляции в среднесрочной перспективе

Пересмотреть прогноз, по словам представителя Минэкономразвития, позволила текущая ситуация и принятые в течение этого года решения, в том числе разовые выплаты, произведенные в августе и сентябре. "Это большой объем средств, который был брошен в экономику и окажет на нее достаточно существенное действие", - отметили в министерстве. Помимо выплат, которые дали мощную поддержку внутреннему спросу, на восстановление экономики оказали влияние ужесточение денежно-кредитной политики и ОПЕК+. После ограничения нефтедобычи ОПЕК+ в мае 2020 года, альянс уже с августа 2020 года перешел к постепенному наращиванию производства нефти, что оказало влияние и на 2021 год.

В прогнозе Минэкономразвития в 2022-2024 годах темпы роста инвестиций в основной капитал составят 4,5% в 2021 году, 4,8% в следующем году, 5,1 и 5,3% в 2023 и 2024 годах соответственно.

По прогнозам ЦБ, рост ВВП РФ в 2021 году составит 4-4,5%, 2022-2024 годах - 2-3%. Свой прогноз Банк России уточнит еще в октябре.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития

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