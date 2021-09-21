Неизвестный бронеавтомобиль впервые замечен в Сирии

В составе колонны шестнадцатой бригады сирийских правительственных сил замечен необычно выглядящий полицейский бронеавтомобиль. Транспортное средство явно изготовлено местными умельцами в одной из армейских мастерских.

В качестве основы был использован относительно легкий коммерческий грузовик (4х2), неизвестной модели. Возможно, переоборудовали автобус.

Машина получила круговое бронирование, передние стекла в случае необходимости могут быть прикрыты пуленепробиваемыми крышками со смотровыми щелями, предприняты меры по защите передних и задних колес.

В бортах десантного отделения проделаны бойницы для возможной стрельбы из стрелкового оружия. Всего их шесть, еще две находятся в дверях водителя и пассажира. В корме прорезана служащая для посадки и высадки личного состава дверь. В ней, по всей видимости, также есть отверстие для стрельбы.

На броневике не видно какого-либо вооружения, но в крыше имеются два люка, что позволит военнослужащим прикрыть действия своих однополчан огнем из автоматов и пулеметов.

Замеченный образец, конечно, не может сравниться с серийно изготовленными боевыми машинами, например, у него нет никакой противоминной защиты. Однако машина не будет лишней в ходе выполнения задач полицейского характера или для несения службы на блок-постах.

Также интересно, что в этом соединении эксплуатируются не слишком распространенные в Сирии югославские полноприводные армейские вездеходы TAM 150.