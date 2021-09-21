Указ губернатора Новгородской области от 21 сентября 2021 года № 458 "О внесении изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменение в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности", изложив пункт 20 в редакции:

"20. При проведении заседаний, совещаний, слушаний, конференций, семинаров и иных подобных мероприятий ограничивать численность присутствующих с обеспечением соблюдения масочного режима и социального дистанцирования:

органам государственной власти Новгородской области, органам местного самоуправления Новгородской области, организациям, созданным муниципальными образованиями Новгородской области, - не более 50 человек, а в случае участия в мероприятиях представителей федеральных органов государственной власти - не более 300 человек;

иным организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам - не более 30 человек.

Ограничения, предусмотренные первым-третьим абзацами настоящего пункта, не распространяются на проведение мероприятий на территории Новгородской области федеральными органами государственной власти, а также организациями, учредителями (соучредителями) которых являются указанные органы. Решение о возможности проведения федеральными органами государственной власти, а также организациями, учредителями (соучредителями) которых являются указанные органы, массовых мероприятий с количеством участников более 500 человек принимается Губернатором Новгородской области на основании обращений указанных органов и организаций с учетом предложений (предписаний) главного государственного санитарного врача Новгородской области в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2021 года № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий.".

2. Указ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







