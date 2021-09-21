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21.09.2021,  
16:52
Текст:  Светлана Цыганкова

Производитель систем для ПВО выпустит беспилотный электромобиль

Российский концерн "Алмаз-Антей", занимающий разработкой и выпуском оружия для противовоздушной обороны, представил шасси для беспилотного электромобиля. У него уже есть и рабочее название - E-NEVA.

Фото: youtube.com
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Об этом сообщает РИА Новости. Есть и некоторые подробности. В качестве топлива автомобиль будет использовать электроэнергию и водород. Последний обеспечит больший пробег и меньший выброс в атмосферу СО2.

Как добавляет ТГ-канал РИА Новости, на основе электромобиля будут создавать самые разные машины, не уступающие зарубежным аналогам.

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