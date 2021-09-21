Как знаменитая богородская игрушка выжила в лихие 90-е и дошла до наших дней

Корреспондент "Родины" съездил в Богородское и увидел, как делают игрушки, которые обязательно должны держать в руках наши дети.

Было время, когда резчики по дереву из Богородского почти забыли про традиционных резных медведей и взялись за деревянные мобильные телефоны. Но мода на такие сувениры быстро прошла. А деревянные мишки вернулись. Правда, некоторые не только с топорами или балалайками, но и с современными гаджетами.

Богородская игрушка и в эпоху смартфонов - жива. И есть родители, которые понимают, что увлечь ребенка мобильным телефоном с мультиками и онлайн-играми - значит сразу сделать его зависимым от гаджета. А ведь можно сделать так, чтобы малыш узнавал мир с игрушкой, в которую тоже вкладывают тепло рук, а не производят на конвейере в Китае.

На Руси было и, к счастью, остается много игрушечных промыслов. И купить традиционную русскую игрушку стало легче. Не обязательно, хоть и желательно, ехать за ней. И дымковскую, и филимоновскую, и каргопольскую, и богородскую игрушку можно заказать онлайн - куда же без смартфона?

Богородская - одна из самых известных игрушек. Мужичок с медведем, сидя на пеньках, пилят дрова. Или уселись с молоточками у наковальни. Узнаваемый сюжет. Теперь есть и современные вариации - на фабрике, которая продолжает работать в подмосковном поселке Богородское, мишкам в лапы дают не только привычный инвентарь, но и компьютеры. А классика все равно популярнее. И это не только мишки, но и деревянные куры, клюющие зерно на деревянном кругу, или дятел, спускающийся по стволу дерева.

Вообще Сергиево-Посадский уезд с давних времен известен как край игрушечников. Еще в XV-XVI ваках местные крестьяне занимались деревянной игрушкой. Они активно сбывались у Троице-Сергиевой лавры, где всегда было многолюдно. С начала XIX века богородскую игрушку продавали как "в белье" - то есть белой, не раскрашенной, так и расписной. Этот принцип сохраняется и сейчас.

Плюс посещения Богородского в том, что здесь можно не только купить игрушку, но и увидеть, как с ней работают мастера, у которых стамеска в руках ласкает липовый чурбачок словно нож податливое масло. По весне здесь проводят день открытых дверей: с мастерами можно общаться, смотреть на ярмарке, что привезли промысловики из других регионов.

C XIX-го века богородскую игрушку поставляли не только в Сергиев Посад, но и в Москву. А в Русском музее Петербурга можно увидеть одно из самых известных богородских творений - "Мыши хоронят кота".

В конце 1980-х - начале 1990-х едва не похоронили весь богородский промысел. Мастера разбрелись по квартирам - и занимались работой на дому. Деревянных мишек и кур сбывали перекупщикам, которые продавали их на вернисаже в Измайлове. Эта система и сейчас работает, но все же удалось сохранить небольшое производство на самой фабрике.

Это - важно. Как важно и то, что мастера, работающие здесь, - люди степенные, отзывчивые, готовые передавать другим не только игрушки, но и свое умение. В нынешние суетливые времена - редкое качество. Вот Владимир Климов ладит нового аккуратного медведя. Рассказывает, сколько времени липе надо вылежаться, прежде чем она станет пригодной для работы. На стамеску свою указывает: "Отец сделал, когда мне 15 лет было. С тех пор с ней".

- А у меня стамеска с первого курса, с 1984 года, - откликается Масанви Ахматзиаев.

Он из приезжих, но в Богородском с давних пор.

- Все предки - столяры. А я в резчики по дереву пошел, - рассказывает Ахматзиаев. - Приехал сюда учиться в середине 1980-х. Мы с женой в общежитии при фабрике восемь лет прожили.

После трех лет учебы два года как минимум надо было на фабрике отработать. Он - до сих пор здесь.

Государство оставалось основным заказчиком богородских деревянных медведей до развала Союза, получая за них, в том числе, и валюту от интуристов. До советских детей, правда, богородская игрушка, доходила нечасто.

А потом почти исчезла. В моду вошли иностранные игрушки. При этом расписные матрешки и резные звери пользовались спросом у иностранцев. Богородские мастера не только сбывали свой товар перекупщикам, но и сами выезжали в Москву, где старались, как они говорят, "продать туристам медведей за доллары".

Теперь и ездить никуда не нужно. Есть интернет-магазины, кто-то из мастеров развивает свою страницу в соцсети и там принимает заказы.

Все меняется - только богородские мужичок с мишкой неизменно продолжают стучать по наковальне, колоть дрова. И это главное - ведь их нехитрый промысел вызывает у наших детей улыбку. И мы улыбаемся вместе с ними.