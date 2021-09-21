Москва "встала" в девятибалльных пробках

Согласно данным приложения "Яндекс. Карты", к 19 часам вторника на московских дорогах пробки достигли девяти баллов.

В частности, заторы наблюдаются на Третьем транспортном кольце, внутри Садового кольца. Также стоят вылетные магистрали: например, путь от съезда с ТТК в сторону Ленинградского проспекта (центр) к Белорусскому вокзалу займет минимум час. Стоят на выезд из города вылетные магистрали: Ленинградское шоссе, Кутузовский проспект, Профсоюзная улица, Звенигородское шоссе. Затруднено движение в обе стороны на юго-востоке, западе и северо-западе МКАД.