Почему бизнес с опаской использует новые финансовые инструменты

Бизнес-сообщество редко пользуется финансовыми инструментами, а наиболее популярными из них считает банковские кредиты и лизинг. При этом все чаще займы для предпринимателей одобряют не сотрудники банковских организаций, а искусственный интеллект. К чему ведет этот тренд, готовы ли к нему клиенты и можно ли доверять новым технологиям в финансовой сфере, рассказали эксперты и практики.

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Весь прошлый год предпринимательское сообщество старалось приспособиться к новым экономическим условиям, сложившимся в результате пандемии. Владельцы компаний тестировали, в том числе, и новые цифровые технологии финансового сектора. Широкая линейка льготных займов, представленная в начале локдауна, заставила владельцев бизнеса не только выбирать подходящий продукт, но и получать его в формате онлайн. Цифровые технологии так быстро ворвались в жизнь, что многие едва успели к ним приноровиться.

В Белгороде на конференции, посвященной перспективам развития финансового рынка, развитие IT-технологий в финансовом секторе назвали, с одной стороны, барьером для предпринимателей, с другой - точкой роста.

- Мир стремительно меняется благодаря цифровизации, и авангардом этого процесса является финансовый рынок, - констатировал управляющий отделением Белгород Банка России Андрей Беленко. - Пандемия придала этому дополнительное ускорение, и в этой ситуации для финансовых организаций, с одной стороны, важно удовлетворить запрос людей и бизнеса, а с другой - не утратить доверия.

За минувший год число россиян, которые начали пользоваться цифровыми финансовыми сервисами, выросло так стремительно, что плюсы IT-технологий в отрасли стали очевидны. По данным исследования Центробанка, число клиентов, которые регулярно обращаются к интернет-банкингу, достигло 87 процентов. Треть опрошенных отметила, что стали проводить гораздо больше финансовых операций онлайн.

Заместитель начальника ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Тимоничева назвала скорость, удобство, доступность, снижение стоимости финансовых операций в числе очевидных плюсов цифровизации процесса.

"Скорость развития финансовых услуг опережает нашу ментальную готовность к этому"

- Однако при этом все же есть и вызовы, которые ставят активное развитие финансовых технологий под сомнение, - отметила она.

Самый главный из них - киберпреступность. Эксперт привела в качестве примера свыше 200 тысяч финансовых операций, выполненных без согласия собственников счетов на общую сумму в три миллиарда рублей.

- Поэтому всем нам важно формировать привычки к кибергигиене, повышать финансовую грамотность и помнить, что скорость развития финансовых услуг опережает нашу ментальную готовность к этому, - подчеркивает она.

Офиса не будет?

В свою очередь, Банк России, как регулятор финансового рынка, в защиту клиентов инициировал 12 тысяч запросов операторам связи с требованием заблокировать мошеннические номера телефонов. Однако, как отметили эксперты от банковского сектора, отрасль еще ждет масса связанных с цифровизацией преобразований.

Первое, о чем сказали руководители региональных отделений крупных российских банков, - максимальный переход в онлайн-формат большей части спектра услуг финорганизаций. Тенденция к интернет-банкингу так стремительно проявилась во время пандемии, показав удобство и доступность финансовых продуктов, что вряд ли остановится.

- Едва ли это теперь произойдет, - сомневается глава Белгородского отделения Россельхозбанка Андрей Долгий. - Ведь интернет-сервисы были созданы для максимального удобства пользователей. Доли секунды - и человек перевел средства со счета на счет. Кто захочет возвращаться к тому, чтобы для этих целей идти в отделение банка.

Руководитель регионального представительства Альфа-банка Николай Лужницкий считает, что все это заставит владельцев финансовых организаций пересматривать и формат офисов.

- Если оператор в окне останется, то уж точно в отделении не будет ни одного бумажного документа, - уверен он.

Все это сократит затраты на содержание банковского сектора. При этом тренд на цифровизацию не прошел мимо страховых компаний, различных фондов и других финорганизаций - они тоже переходят в онлайн-формат работы. Однако насколько все это упрочит их позиции на рынке - вопрос все же спорный. Эксперты отмечают, что искусственный интеллект, который уже служит клиентам финансовых организаций во время самых распространенных операций, в то же время несет определенные риски для них.

- Если знать алгоритм работы искусственного интеллекта, его легко обмануть, - напоминает Андрей Долгий. - Этим могут пользоваться недобросовестные клиенты.

Поэтому в тех же банках четко разграничивают операции: если с оформлением небольшого кредита физлицу с прозрачной кредитной историей вполне справится и робот, то есть моменты, когда без человека не обойтись.

Посмотреть в глаза

Николай Лужницкий подтверждает: все более-менее крупные чеки доверяют исключительно людям. И хотя нижняя планка для таких операций все время повышается, говорить о переломе тенденции очень рано.

Ирина Тимоничева, в свою очередь, процитировала слова руководителя крупного российского банка, который до их пор предпочитает встречаться с ключевыми заемщиками, несмотря на четкую картину финансовых показателей их бизнес-плана и прекрасную репутацию.

Сами предприниматели зачастую больше рады личному общению с сотрудниками банков, нежели переписке с роботами в чате. В целом, как показали результаты опроса, бизнес-сообщество в отношении финансовых операций достаточно консервативно. Значительная часть белгородских предпринимателей - из числа принимавших участие в исследовании - предпочитает не пользоваться заемными средствами. Если же это все же приходится делать, то четверть берет банковские кредиты, а 15 процентов пользуется лизингом.

- Это показывает, что в вопросе повышения доступности финансирования для бизнеса нам есть куда расти, - уверен эксперт отделения Белгород Банка России Анатолий Бережной. Он предполагает, что кредиты и лизинг - два самых популярных инструмента привлечения средств только по той простой причине, что о других предприниматели если и слышали, то до конца так и не поняли особенностей.

- К примеру, у нас не пользуется спросом факторинг, - отмечает Анатолий Бережной. - А он как раз позволяет преодолевать кассовые разрывы. Или краудфандинг, который помогает. Все более доступным становится и фондовый рынок, в том числе и для малого и среднего предпринимательства: выпуск облигаций позволяет привлекать средства без обеспечения. Так что все это нужно изучать и популяризировать.

Сами предпринимали в большинстве своем удовлетворены услугами финансового рынка. Исследование регионального департамента экономического развития стало тому подтверждением. Представитель структуры Зоя Астанкова констатировала: финансовым рынком удовлетворены 63 процента белгородских предпринимателей, а банкам доверяют свыше 71 процента из них.